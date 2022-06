Ariane 5 est encore là et décolle ce soir avec deux grands satellites

Le Centre spatial guyanais a vécu un printemps complexe. En plus du départ des équipes russes et de l'annulation pure et simple des décollages de Soyouz, l'invasion de l'Ukraine a eu d'autres conséquences sur le programme des lanceurs européens.

En effet, le transport favorisé pour les satellites, ce sont les grands avions cargos Antonov, dont une partie a été détruite en Ukraine et l'autre est en fonction en Russie (et donc sous embargo). Il a donc fallu faire des choix difficiles pour les constructeurs et opérateurs de satellites afin de convoyer les précieuses unités en Guyane. Bateau pour MEASAT-3d, avion militaire pour GSAT-24…

Mais, une fois sur place, les opérations ont repris avec les équipes rodées pour leur préparation au décollage sur Ariane 5. Pour ce lancement « classique » de la grande fusée européenne, la campagne menant jusqu'au compte à rebours final s'est déroulée sans incident. Six mois après le télescope James Webb, le monde entier n'a plus les yeux braqués vers la Guyane, mais choyer les clients privés et institutionnels d'Ariane a son importance.