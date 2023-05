L'ESA lève un coin de voile sur les tests d'Ariane 6, sans admettre un report à 2024

La dernière Ariane 5 est en cours d'assemblage final, tandis que loin des appareils photos, les deux satellites dédiés aux armées française et allemande (Syracuse 4B et Heinrich Hertz) se préparent pour leur décollage prévu dans un mois, le 16 juin. Une toute dernière campagne pour les équipements d'assemblage comme pour le site de lancement, et chacun sur place veille à ce que la fiabilité et la réputation presque impeccable du lanceur européen soit respectée jusqu'au bout. Car la transition tant attendue vers Ariane 6 piétine, malgré d'indéniables progrès dans le programme des « essais combinés » qui mènera à son premier vol. Une Ariane 6 complètement assemblée, il y en a une depuis plus de six mois dans son portique sur le tout nouveau ELA-4, mais c'est encore le modèle de test… Pour la première fois dans la deuxième moitié du mois de juin, le portique sera reculé et la fusée, dans sa configuration Ariane 64, pointera son nez vers le ciel.