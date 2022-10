Le décollage inaugural d'Ariane 6 à nouveau repoussé de plus d'un an !

Avec 29 exemplaires déjà dans le carnet de commande, Ariane 6 est très attendue. Lorsque l'ESA et l'alliance entre Airbus et Safran (devenue depuis ArianeGroup) étaient tombées d'accord à la fin 2014, la fusée devait entrer en service à l'été 2020. Bien entendu, industriels et clients avaient intégré quelques marges, en prévoyant une période de trois années entre le décollage inaugural d'Ariane 6 et la mise à la retraite de sa grande sœur Ariane 5. Las, cela n'aura pas suffi.