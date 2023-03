L'enquête sur le crash de Vega C est terminée ! Mais pas le bras de fer entre Européens

« Nous sommes en crise », admettait ce vendredi 3 mars le directeur de l'ESA, Joseph Aschbacher, expliquant qu'il fallait une réflexion poussée sur l'accès européen à l'espace. Le chantier, lui, est d'envergure. Un an après l'arrêt politique des vols de Soyouz au Centre Spatial Guyanais, la situation n'a pas cessé d'empirer. Ariane 6 est très en retard et Vega C, le nouveau fleuron européen des lanceurs de petite et moyenne capacité (jusqu'à 2,3 tonnes en orbite basse polaire), cloué au sol après l'échec de son premier vol commercial en décembre 2022. Un crash qui coûte très cher à Airbus DS – qui a perdu deux satellites d'observation à très haute résolution Pléiades NEO – et qui a entrainé une enquête conjointe de l'ESA et Arianespace après ce 3e crash de la famille Vega en 22 vols. Les conclusions ont été rendues publiques vendredi : dès l'allumage du deuxième étage solide de la fusée, le Zefiro-40 (ou Z-40), une baisse de la pression a été constatée. Le col de la tuyère, élément absolument crucial lors de la combustion, s'est dégradé très rapidement et n'a pas résisté.