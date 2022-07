Quels changements pour Vega C, l'amélioration du petit lanceur européen ?

De l'extérieur, Vega C ressemble beaucoup à la génération précédente. Pourtant, contrairement à ce que l'on imagine, les changements sont majeurs, ce n'est plus la même fusée ! Elle décollera toujours de Guyane, et toujours sur la ZLV (Zone de Lancement Vega)… mais même cette dernière a été modifiée, car Vega C est plus grande et plus lourde. Il a donc fallu adapter le grand portique mobile dans lequel est assemblé le lanceur à la verticale. Le centre de contrôle lui-même a été déplacé !

Avant d'entrer dans les détails techniques, présentons l'argument principal pour cette évolution : la fusée est presque deux fois plus puissante qu'auparavant (avec 2,2 à 2,5 tonnes en orbite polaire), et peut embarquer des satellites plus volumineux grâce à une nouvelle coiffe… Tout en proposant, sur le papier au moins, des coûts similaires à ceux de la génération précédente.