Catastrophe, Vega C rate sa mission avec deux précieux satellites Pléiades Neo

Le premier étage P120C a semble-t-il parfaitement réussi sa mission, faisant bondir Vega C de son site de lancement, et l'accélérant durant deux minutes jusqu'au-delà des 60 kilomètres d'altitude. Puis, le premier étage s'est séparé et le deuxième étage Z-40 a pris le relais. Mais rapidement, les équipes au sol ont observé un problème (officiellement à 2m 27s) et après trois minutes de vol, il est devenu évident que la fusée déviait fortement de la trajectoire prévue. À cause d'une « sous-pression », le Z-40 n'a pu accélérer comme prévu ni emmener la fusée vers l'espace ou l'orbite. Les étages suivants (Z-9 et AVUM+) étaient condamnés avec coiffe et satellites.