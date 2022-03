Sans Soyouz, l'Europe spatiale devrait-elle se tourner vers SpaceX ?

L'autre option est évidemment d'attendre l'entrée en service d'Ariane 6. Le grand lanceur européen est en retard, ce qui n'est pas une exception dans l'industrie spatiale (ses équivalents autour du monde le sont aussi), mais tombe au mauvais moment face à l'invasion de l'Ukraine.

En effet, alors que le premier vol « glisse » officieusement vers le premier trimestre 2023 avec un calendrier déjà très contraint pour sa première année en fonction, il est peu probable d'y reporter tous les vols prévus en 2022 avec Soyouz, sauf à accepter de les mettre sous cloche, pour certains jusqu'à là mi (ou la fin) 2024.

Et inutile de penser à Ariane 5 : tous ses derniers vols sont réservés, tandis que le petit lanceur Vega et son successeur Vega C ont leurs propres problèmes d'approvisionnements et de futur à moyen terme.