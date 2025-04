MHC

L’avantage de Kuiper, c’est de partir directement avec des satellites aux performances de Starlink v3 (la dernière version) avec une bande passante de 1 térabit/s par satellite.

Avec un seul lancement, Amazon vient de mettre en orbite plus de bande passante (27 terabits per second) disponible que l’ensemble du réseau OneWeb (1.2 terabits per second).