Quand une météorite riche en carbone, comme l'astéroïde Bennu, encaisse une collision, elle subit un phénomène physique différent de celui observé sur d’autres roches spatiales. En analysant ce comportement, l’équipe du professeur Kurosawa a constaté que l'impact libère non pas de la vapeur d’eau, comme le pensaient certains modèles anciens, mais des gaz extrêmement chauds. Ces gaz, composés principalement de monoxyde et de dioxyde de carbone, génèrent une explosion suffisamment puissante pour éjecter la matière la plus abîmée.

« Nous avons constaté que l'impulsion de l'explosion qui s'ensuit est suffisante pour éjecter dans l'espace les matériaux rocheux fortement choqués », explique l'éminence. Cette découverte remet en cause l'idée selon laquelle les météorites carbonées auraient subi moins de collisions. Elles ont bien encaissé des impacts violents, mais les traces visibles disparaissent, balayées par la force des gaz produits lors de l'impact.

Pour parvenir à cette conclusion, l’équipe a utilisé un canon à gaz léger relié à une chambre d’échantillonnage spécialisée. Ce dispositif a permis d’isoler les gaz générés exclusivement par l'impact, sans contamination par d'autres sources. Grâce à cette méthode, les chercheurs ont pu mesurer avec précision la nature et l'intensité des gaz émis.

Les météorites pauvres en carbone, elles, ne produisent pas d’explosion gazeuse aussi puissante lors des impacts. Les matériaux choqués restent donc attachés à la roche, ce qui explique pourquoi leurs cicatrices de collision sont bien plus visibles.