La mission InSight réussit à capter l'impact de météorites sur le sol de Mars

Sur la grande plaine d'Elysium Planitia (sur Mars), la mission InSight continue d'écouter, quelques heures par jour, les signaux sismiques de la croûte martienne. En plein cœur de l'hiver sur place, l'atterrisseur ne reçoit pratiquement plus d'énergie, et celui qui a déjà doublé sa durée de mission initiale va bientôt s'éteindre définitivement. Mais l'analyse des signaux envoyés vers la Terre, elle, n'est pas terminée, et de loin !

Un article, paru ce lundi dans Nature Geosciences, met en valeur un résultat attendu et pourtant de nature aléatoire : l'enregistrement de plusieurs impacts de météorites grâce au sismomètre de précision SEIS. La plus importante d'entre elles a frappé Mars le 5 septembre 2021, à moins de 290 km de l'atterrisseur. Fracassée en 3 morceaux lors de son entrée dans l'atmosphère, elle s'est ensuite écrasée. Et grâce aux informations du sismomètre, l'orbiteur MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) a même pu photographier le site du crash ! Trois autres impacts ont été retrouvés dans les données le 31 août 2021, le 18 février 2021 et le 27 mai 2020.