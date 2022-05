Le plus gros séisme jamais détecté sur une autre planète a eu lieu sur Mars (et vous pouvez l'écouter)

Arrivé en novembre 2018 en provenance de la Terre, cet atterrisseur lançait alors une mission ambitieuse dont le but est d'étudier la structure interne de Mars et comprendre la formation des astres rocheux. Ainsi, dès 2019, le sismomètre SEIS détectait un premier séisme dont la magnitude fut alors estimée à 4,2. Mais le 5 mai dernier, c'est un événement beaucoup plus violent qui a été capté par la NASA.