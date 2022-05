L'atterrisseur InSight va bientôt prendre sa retraite (mais il écoute quand même les tremblements de Mars)

Cette fin de mission est multiple. Oui, le facteur principal est la poussière martienne présente sur les panneaux solaires d'InSight. Ces derniers ne peuvent plus fournir aux batteries qu'un dixième de l'énergie disponible juste après son atterrissage, et la saison à venir (l'hiver martien) apportera une atmosphère traditionnellement encore plus poussiéreuse et sableuse.

Toutefois, la mission est aussi complétée (et ce, depuis le printemps 2021), et l'extension de la durée de vie d'InSight a ses limites. Le temps d'antenne, les équipes au sol, le relais des données vers la Terre : tout cela représente un budget. Si la mission s'arrête, ce n'est donc pas faute d'avoir emmené de quoi déblayer les panneaux (ce qui n'était pas possible, la plateforme d'Insight était à la limite de ce que son design pouvait fournir), mais tout simplement parce qu'elle a fait son temps.