Fin de mission pour la thermosonde HP3, qui n'arrive pas à creuser la surface martienne

Les équipes allemandes et américaines qui opèrent le reste de la mission, y compris le bras robotisé équipé d'un godet, ont tout fait pour tenter d'enfoncer la Taupe en profondeur, en gardant un espoir : avec assez de pression autour d'elle, elle aurait pu se frayer un chemin dans le sol.

À l'été 2019, le corps de l'instrument HP3 a été reculé pour mieux voir la tête de forage, puis, après deux campagnes d'essais aux résultats surprenants (la Taupe était ressortie du sol…) le bras robotisé a utilisé avec prudence le bord de son godet pour appuyer sur la tête de forage et la guider dans le sol. Une réussite, confirmée ensuite en enterrant le dispositif et en appuyant sur le sol pour que la Taupe s'y enfonce. Cette action a cependant ses limites : depuis plusieurs mois, la Taupe ne progresse plus.

Or, InSight a déjà dépassé une année martienne sur le site, l'électricité disponible de ses panneaux solaires baisse, et les disponibilités pour forer aussi. Il faut parfois savoir reconnaître quand on est dans l'impasse.