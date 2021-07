La structure interne de Mars révèle ses secrets grâce à la mission Insight

Au final, SEIS a pu repérer près de 600 séismes. Le travail d’analyse a permis de démontrer que la croûte de Mars présente plusieurs strates, à respectivement 10, 20 et 35 km de profondeur, témoignant de l’activité tectonique passée de la planète. Plus en profondeur, SEIS a mis en avant le manteau de la planète, non seulement sa dimension, mais également sa température. Henri Samuel, du CNRS, précise ainsi que cela « permet d’estimer le flux de chaleur de Mars qui serait ainsi de trois à cinq fois plus faible que celui de la Terre, et d’émettre des contraintes sur la composition de la croûte martienne qui concentrerait plus de la moitié des éléments radioactifs producteurs de chaleur présents dans la planète ».