Une météorite exceptionnellement grosse découverte en Antarctique prête à révéler ses secrets

Le jeu en a clairement valu la chandelle. Au total, les chercheurs ont découvert 5 météorites, et l’une d’entre elles a particulièrement retenu leur attention. Pesant 7,6 kilogrammes, elle se hisse dans le top 100 des plus importantes météorites découvertes en Antarctique. « La taille n'a pas nécessairement d'importance lorsqu'il s'agit de météorites, et même de minuscules micrométéorites peuvent avoir une valeur scientifique incroyable, mais bien sûr, trouver une grosse météorite comme celle-ci est rare et vraiment passionnant », explique Maria Valdes, chercheuse au Field Museum et à l'université de Chicago.