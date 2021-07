Des drones et du machine learning pour trouver les impactes de météorites encore inconnus

Les premiers retours d'expérience ne sont bien entendu pas encore parfaits. Un drone test envoyé à la recherche d'un site caché est bel et bien revenu avec des données concluantes, mais quelques ratés ont été notés. Il reste encore du temps et de la marge avant que cette technologie soit complètement fiable et autonome.

Si ce programme venait néanmoins à réaliser son plein potentiel, les enjeux pour l'astronomie tel qu'on la connait s'en retrouveraient bouleversés. Plus qu'aider les scientifiques à retrouver des petites météorites inaccessibles ou simplement introuvables par l'humain, cette technologie permettrait une localisation plus efficace des sources des météorites et serait également à même d'identifier la composition de leurs roches. Ces drones combleraient alors les lacunes de l'humanité dans notre compréhension des débris cosmiques qui atterrissent à notre porte.