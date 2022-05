Plus d'un millier de nouveaux astéroïdes détectés grâce à leurs traces sur les clichés de Hubble

Ce sont 37 000 images identifiées, capturées par le télescope spatial Hubble (et plus précisément par ses instruments ACS et WFC3) entre 2002 et 2021, qui ont été passées au crible d'un projet participatif. Lancée en juin 2019, l'initiative se nommait « Hubble Asteroïd Hunter » et venait de scientifiques et astronomes européens. Elle s'est faite en collaboration avec la plateforme zooniverse, qui permet au grand public de prendre part à différents petits projets de science participative.

11 400 personnes ont répondu à l'appel et identifié des courbes sur les poses longues du télescope orbital. Lorsqu'il prend des photos qui durent jusqu'à 30 minutes, un astéroïde « proche » (à l'échelle astronomique) apparaît comme un trait sinueux en « S » ou en « C ». Puis, à partir de cette base de connaissances, une intelligence artificielle a été entraînée et a complété l'étude.