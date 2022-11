L'astéroïde "tueur de planètes" détecté dans le halo du Soleil menace-t-il vraiment la vie sur Terre ?

Dans un futur lointain, il est toutefois possible que 2022 AP7 entre en collision avec la Terre : « Lentement, au fil du temps, l'astéroïde commencera à croiser l'orbite de la Terre plus près de l'endroit où elle se trouve, mais cela se fera dans des siècles, et nous ne connaissons pas l'orbite de 2022 AP7 avec suffisamment de précision pour dire beaucoup de choses sur ses dangers dans des siècles. Mais pour l'instant, il reste bien loin de la Terre », explique Scott Sheppard, astronome au Laboratoire de la Terre et des Planètes de la Carnegie Institution for Science et auteur principal de l’étude.