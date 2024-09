inconnu_de_passage

Tu as jamais mis les pieds dans une université ?

Déjà, c’est un enseignant-chercheur, donc déjà il est coincé un minimum par son emploi du temps de cours et ses responsabilités auprès de la faculté.

Ensuite, il vas devoir faire une bonne quantité de préparation pour le voyage : il peut pas se pointer les mains dans les poches dans le premier Ryanair à 30€ qui peut l’emmener au Québec.

Il faut :

préparer une équipe (il vas pas y aller seul)

du matériel scientifique pour faire des observations, mesures et relevés, prélèvement d’échantillons, etc.

du matériel de camping parce que visiblement c’est dans un coin paumé

probablement un partenariat avec des confrères locaux qui connaissent peut être un peu le coin.

Ensuite, il y a la phase administrative. L’expédition vas couter très cher (transport de plusieurs personnes, matériel, hébergement sur place, salaire des remplaçants qui vont assurer les cours en parallèle, etc.), donc ça fait une tonne de paperasse administrative pour justifier ça.

Et surtout, des délais pour obtenir une réponse pour si l’expédition scientifique est autorisée ou pas.

A côté de la paperasse administrative, il y a aussi les demandes de Visa pour être autorisé à rentrer sur le territoire Canadien. M.Rochette est probablement français vu son nom, donc ça doit aller vite, mais dans son équipe de chercheurs et doctorants, il y en a surement qui viennent d’ailleurs et qui vont subir des délais conséquents sur la demande de Visa.

(Source : j’ai des amis qui avaient prévu de partir au Québec dans 1 mois, madame n’est pas française, les délais sont >100 jours pour obtenir le Visa, ils viennent d’être contraints d’annuler le voyage parce qu’elle n’a toujours pas de réponse)

Et la petite cerise sur le gâteau : l’hiver arrive bientôt, et les expéditions en plein air au Canada, ça marche moins bien quand tout est recouvert par une épaisse couche de neige.

Je ne sais pas combien de temps ils veulent rester sur place pour l’expédition (par exemple s’ils restent 2 mois, ça vas être compliqué même en partant aujourd’hui), mais même si les préparatifs étaient faits super rapidement et que le financement était obtenu rapidement, c’est un coup à se retrouvé bloqués en intérieur parce qu’il y a 1 mètre de neige dehors et que c’est dangereux de faire du camping sans une bonne phase de préparation.

Donc voilà, en combinant ces 5 raisons, c’est tout à fait normal de viser 2025, probablement le printemps ou l’été, pour faire l’expédition.