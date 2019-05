Le Japon envoie sa première fusée privée dans l'espace

À compter de la fin du mois de mai, Nvidia ne produira plus que des puces Turing de série A. Plus puissantes que les puces "non A", ces dernières devraient permettre à l'ensemble des modèles respectifs de GeForce RTX 2060, 2070 et 2080, d'être sur un même pied d'égalité en sortie d'usine. Une bonne nouvelle pour le consommateur, puisqu’au-delà de la légère hausse de puissance induite dans certains cas, les prix, eux, ne devraient au pire pas bouger, au mieux baisser légèrement.