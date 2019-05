La navette Shepard de Blue Origin a réussi la plus grosse mission de son histoire

Des expériences scientifiques à bord

Bientôt le transport de passagers dans l'espace ?

Source : Space

», a déclaré Ariane Cornell, Directrice commerciale de, lors d'un commentaire en direct. La capsule-fusée réutilisable regroupaitau sein de l'espace suborbital. C'est un nouveau record pour le vaisseau spatial.La mission test de ce début mai est la 5e pour ceen particulier, le dernier lancement ayant été fait en janvier. Le vaisseau avait à son bord, à l'époque, une dizaine d'expériences scientifiques, il y en avait 38 lors de ce lancement.Neuf de ces 38 « charges scientifiques » ont été soutenues financièrement et parrainées par la NASA. Ces tests comprennent unedirigée par l'Université du Kentucky qui pourrait aider à faire progresser la technologie de fabrication extra-terrestre, uneexploitée par la société NanoRacks qui pourrait permettre aux chercheurs de recueillir des données biologiques sur les missions suborbitales, et une expérience de l'Université Purdue visant àdans les réservoirs de l'engin spatial.Le transport d'expériences scientifiques a toujours fait partie des missions de New Shepard. Mais le véhicule a été principalement conçu pour. Chaque vol d'essai réussi est ainsi un pas de plus pour Blue Origin vers ce but spécifique. Et selon ses représentants, le New Shepard, qui dispose de six sièges, pourrait faire voler des passagers «».Néanmoins, la société n'a pas encore divulgué le prix de ses futurs billets. En guise de référence, une place à bord de l'avion spatial SpaceShipTwo de(qui n'a emmené que des pilotes d'essai et l'instructeur en chef des astronautes de Virgin dans l'espace suborbital, jusqu'à présent) coûte actuellementPour rappel, la société Blue Origin est dirigée par Jeff Bezos, le fondateur et directeur d'Amazon.com. Le New Shepard ne représente qu'un élément introductif de la vision à long terme de son entreprise, qui consistera un jour à fairedans l'espace. Les futurs plans de Blue Origin seront dévoilés le 9 mai à Washington D.C. lors d'un discours de Jeff Bezos.