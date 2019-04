SpaceX : la capsule Dragon va décoller pour approvisionner l'ISS ce mercredi

Deux jours pour atteindre l'ISS

Le cinquième lancement de l'année pour SpaceX

Source : Space Flight Insider.

Les neuf moteursde la fusée Falcon 9 ont été testés avec succès le samedi 10 avril avec une mise à feu de quelques secondes (sans décollage). Lancement officiel prévu le 1er mai !Le lancement du 1er mai sera, dans le cadre du « contrat de services de réapprovisionnement commercial » de la NASA, nommé. Avec plus de 2,5 tonnes de fournitures, de matériel hardware et d'expérimentations à son bord, la fusée devrait mettre environ 2 jours pour atteindre l'ISS avant d'être interceptée par le robot canadien d'avant-poste Canad2.Au sol, les équipes devaient manœuvrer le bras à distance afin d'amarrer l'engin spatial au port du module Harmony faisant face à la terre. Ce dernierpendant la quasi-totalité du mois de mai 2019.CRS-17 est également, sans compter les deux vols triple-coeur Falcon Heavy en 2018 et 2019.Le test du 10 avril intervient après une anomalie survenue en mars, lors de l'essai au feu statique des moteursde la capsule. SpaceX prévoyait de réutiliser cette capsule pour un test d'abandon en vol pour cet été. Les investigations sur l'erreur de Crew Dragon étant en cours, SpaceX utilisera son propre port spatial ASDS au lieu de la zone d'atterrissage LZ-1 à Canaveral.La société SpaceX, basée à Hawthorne en Californie, enregistre aujourd'hui sept autres missions à côté de celles de la NASA. La mission Radarsat (C1, C2 et C3) doit débuter à partir du 16 mai et depuis le complexe de lancement spatial Vandenberg, une base militaire américaine située dans le compté de Santa Barbara en Californie.Le lancement du 1er mai est attendu à 3h59 (heure de New York).