Jeff Bezos va investir 1 milliard de dollars pour conquérir l’espace

Un lourd investissement pour rattraper son rival SpaceX

Deux fusées prévues dans les 3 prochaines années

Fondée en 2000,est spécialisée dans le domaine spatial, avec notamment le développement de fusées destinées auou l'envoi de satellites.Le milliardaire vient d'annoncer lors d'une conférence de presse qu'il augmentait son investissement de plus d'un milliard de dollars dès l'année prochaine. «» a plaisanté le PDG d'Amazon auprès des journalistes, rapporte Franceinfo Blue Origin a en ligne de mire, une autre compagnie spatiale active depuis 6 ans, fondée par un autre milliardaire : Elon Musk. Jeff Bezos est déterminé à imposer Blue Origin dans un nouvel élan de: «».Jeff Bezos se donne pour objectif de baisser les coûts des vols spatiaux en proposant des fusées réutilisables. Jusqu'à il y a peu, les fusées se détruisaient en entrant dans l'atmosphère et en retombant dans les océans, ce qui coûtait des fortunes aux Etats et qui a mis un coup d'arrêt à la conquête spatiale. Ce fonctionnement à usage unique pourrait n'être plus que du passé, les tests de décollage et d'atterrissage se démultipliant avec succès Les prochains projets de Blue Origin sont les fusées, qui enverra 6 passagers en apesanteur à 100 km d'altitude dès 2019, et, un lanceur permettant de mettre en orbite des charges lourdes, qui lui sera opérationnel en 2021.