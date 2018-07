Blue Origin : l'aller-retour dans l'espace coûtera au moins 200 000$

Six passagers par voyage

Le tourisme spatial : nouvelle destination pour les plus riches ?

Modifié le 16/07/2018 à 17h12

Ces billets pour l'espace pourraient être mis en vente dès 2019 par la compagnie spatiale Blue Origin. Plusieurs vols d'essai ont déjà été réalisés, mais pour le moment seul un mannequin a eu l'honneur de faire ce voyage. D'autres vols d'essai sont prévus pour les mois qui viennent, avant la commercialisation des premiers billets., la fusée réutilisable qui enverra les touristes en orbite, est capable d'accueillir 6 passagers et de les envoyer à plus de 100 km d'altitude. À cette distance, les « vacanciers » pourront profiter d'un moment en apesanteur et admirer notre beau « point bleu pâle » par l'un des 6 hublots d'observation de la navette.Le tarif d'un billet devrait être compris entre 200 000 $ et 300 000 $ aller-retour. À ce prix, ce sont loin d'être des vacances abordables pour tout le monde, surtout que le voyage ne durera que quelques dizaines de minutes tout au plus. Il est certain que seule une poignée de personnes (très) aisées pourront réserver un billet sur la fusée New Shepard. Mais comparé aux voyages spatiaux à 30 millions de dollars que propose l'agence spatiale russe, ce tarif parait presque dérisoire.a d'ailleurs déjà une rude concurrence. L'entreprise Virgin Galatics aurait même déjà de l'avance sur la compagnie de Jeff Bezos puisque Richard Branson, son créateur, se flatte d'avoir vendu plusieurs centaines de billets. Le fondateur de Tesla, Elon Musk, est également sur le coup avec son programme SpaceX. Preuve que le tourisme spatial n'est peut-être pas qu'une simple extravagance éphémère ?