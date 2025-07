pgiraud688

Je suis a mon compte, j’ai 14ans d’expérience en Web. Je fais pas des App Web, je fais des sites vitrines avec des designs customs. J’utilise l’AI tous les jours pour programmer : Claude, ChatGPT, et Grok, toutes intégrées via Cursor. Je développe 10X plus vite sans rire.

@Squeak, Je l’utilise dans l’autre sens, mais parce que je suis senior. Par expérience c’est beaucoup plus efficace et le code est largement plus qualitatif.

Je fait un cadre et ensuite je demande à l’AI de rentrer dans ce cadre en lui disant quoi faire.

Ex : Je fais le DOM de ma page. Je fais le CSS avec Tailwind. Je fais un composant « slider » en JS natif avec une class vide, suivant une structure particulière qui est la mienne.

Ensuite : je demande a cursor « Fait moi un slider infini en utilisant modulo, et la library GSAP. ». Il me sort 80lignes de code que j’ai rarement a retoucher, généralement plus a affiner pour les cas particuliers.

@jvachez, c’est déjà le cas Cursor, Claude Code, Codex d’Open AI etc… ont accès a tout ton projet. C’est juste la fenêtre de contexte qui peut être limitée.