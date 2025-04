Alors que l'intelligence artificielle n'en est qu'à ses balbutiements selon tous les spécialistes du secteur, 30 % de code généré de manière automatique peut paraitre élevé, mais n'est rien par rapport aux prévisions de la marque en la matière.

Interrogé plus tôt, le directeur technique de Microsoft, Kevin Scott, expliquait qu'il espérait que 90 % du code écrit dans les locaux de l'éditeur le soit par IA. Malgré les craintes qui pourraient se poser concernant l'emploi des développeurs au sein de l'entreprise, l'homme se voulait rassurant et ajoutait que « la partie la plus importante et la plus intéressante de la paternité restera toujours entièrement humaine ». L'IA serait utilisée pour les tâches les plus rébarbatives et pour faire gagner du temps aux développeurs durant leurs travaux.

De belles promesses, c'est sur, mais il est difficile de croire sur parole ces déclarations, alors que bon nombre d'employés craignent pour leur poste avec l'introduction de l'intelligence artificielle dans leur quotidien.