Le P.-D.G. de Microsoft a réalisé un rêve d'enfant grâce à GPT-4

Le P.-D.G. a révélé, sans surprise aucune, que Microsoft investissait le domaine de l'IA depuis longtemps. Elle a sa propre technologie maison, Turing, intégrée à son moteur de recherche Bing et à sa solution de cloud computing Azure. Concernant la collaboration d'OpenAI et de Microsoft, Nadella a déclaré que les deux entreprises poursuivent le même objectif. Ainsi, en mars 2023, l'entreprise annonce que ChatGPT-4 sera intégré à Bing et accessible à tout le monde.