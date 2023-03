Vous ne devinerez jamais ce que le boss de Microsoft pense vraiment de Cortana (ou peut-être que si...)

La réalité est tout autre, à tel point que la firme de Redmond a pris la décision de retirer Cortana des smartphones et tablettes. Avec le recul, il semble que Nadella ait définitivement changé d'avis à propos des assistants vocaux : « Ils sont tous aussi stupides qu'une pierre », a-t-il confié au Financial Times. « Qu'il s'agisse de Cortana, d'Alexa, de Google Assistant ou de Siri, ils ne fonctionnent pas. Nous avions un produit qui était censé être le nouveau front-end et qui ne fonctionnait pas », a-t-il continué.