Car depuis l'émergence de ChatGPT, de plus en plus de voix s'élèvent pour évoquer le potentiel de cette technologie dans les jeux vidéo. Non seulement en accélérant le processus de développement des œuvres, mais également en chamboulant directement l'expérience utilisateur. Imaginez des mondes en constante évolution, qui s'adaptent aux actions du joueur et offrent des aventures uniques à chacun.