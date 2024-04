IA : Microsoft développe un nouveau chatbot destiné à la Xbox

Et un chatbot de plus ! Mais celui-là devrait tout de même être un peu particulier, si l'on en croit les informations qu'a obtenu The Verge. Microsoft met en effet à l'essai actuellement un chatbot IA destiné au service d'assistance clients de l'écosystème Xbox.

Connecté directement à l'ensemble des documents d'assistance de Microsoft pour son environnement gaming, il pourrait non seulement aider les joueurs dans leurs problèmes techniques, mais aussi effectuer des tâches de remboursement de jeux. De plus en plus de personnes testent à l'heure actuelle ce chatbot.