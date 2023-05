Blizzard va entraîner une IA pour améliorer graphiquement ses jeux

Le studio s'est d'ailleurs déjà servi d'autres IA génératives, dont une pour créer des textures d'environnement comme la pierre et les briques. Mais celle-ci a finalement été abandonnée, car elle demande le secours d'un trop grand nombre d'artistes pour être efficace. « L'objectif est de supprimer les tâches répétitives et manuelles pour permettre aux artistes de passer plus de temps à développer leur créativité », indique Andrew Guerrero chez Blizzard.

D'autres très gros studios font également de plus en plus appel à l'IA pour le développement de leurs jeux. Xbox dispose notamment d'une division en ce sens, et Ubisoft a créé un outil baptisé Ghostwriter, entraîné à produire des dialogues simples dans des jeux comme Assassin's Creed, apparemment à la demande des écrivains eux-mêmes. « Les développeurs n'ont jamais été capables de tenir la cadence des demandes de leurs audiences. L'IA est là pour les aider en ce sens, notamment s'agissant de la création de vastes mondes ouverts », avoue Chris Lee, ancien chef du studio 343 Industries derrière Halo Infinite, dans la tourmente depuis la sortie de ce dernier.