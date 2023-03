Comment Google (aussi) veut venir à la rescousse du développement de jeux vidéo grâce à l'IA

Google abonde en ce sens en poursuivant : « Le processus est toujours conduit manuellement, hautement dépendant d'humains jouant de manière répétée à un jeu à la recherche de défauts. » Une IA reprenant la mission des testeurs QA permettrait, sur le papier, de réaliser la même tâche plus efficacement et beaucoup plus rapidement. De surcroît, cela aiderait à prévenir le report constant de la date de sortie des jeux, un phénomène que nous avons trop souvent vu ces dernières années.

Ce procédé marquerait-il la fin du métier de testeur QA ? D'après le brevet de Google, la réponse est à nuancer. Son IA de test profiterait en effet de « données d'observation supplémentaires » fondées sur l'expérience d'un testeur de chair et d'os. Celui-ci aurait donc encore un rôle à jouer dans cette optique. Reste maintenant à voir si Google mettra bien en application ce brevet, et si oui, quand et dans quelle mesure.