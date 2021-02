Google Stadia : les bugs de certains jeux ne peuvent plus être corrigés suite à la fermeture des studios

Puisque Google a démantelé ses équipes de développement début février, les salariés de Typhoon Studios ont eux aussi été remerciés. Sauf que leur jeu, Journey to the Savage Planet, est victime de nombreux bugs sur Stadia. Des joueurs ont déclaré avoir essuyé des ralentissements mais également des crashs et autres soucis techniques peu agréables pendant une partie. Hélas, le studio n'existant plus, personne n'est en mesure de corriger les bugs.