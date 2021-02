L’acquisition de Bethesda par Microsoft aurait encouragé Stadia à fermer ses studios

Dans un email partagé en interne le 27 janvier, le vice-président de Stadia assurait que ses studios « avaient fait de grands progrès dans la construction d’une équipe diverse et talentueuse, et dans l’établissement d’un line-up fort d’exclusivités » pour le service. Plus loin, on apprend toutefois que la confirmation de l’enveloppe budgétaire de SG&E (Stadia Games & Entertainment) devait intervenir quelques jours plus tard, et que celle-ci serait déterminante pour la ligne à tenir en 2021.

La suite de l’histoire, on la connait déjà. Cinq jours après ces belles paroles, Phil Harrison annonce publiquement que Jade Raymond, Présidente de Stadia Games & Entertainment, démissionne et que Google « n’investira plus dans le développement interne de contenus exclusifs » pour la plateforme de Cloud gaming.

Selon Kotaku, les équipes ont été prévenues pratiquement en même temps que la presse, un peu avant la publication du billet de Phil Harrison. Et travail à domicile oblige, il leur a fallu patienter trois jours avant de pouvoir questionner directement leur patron au sujet de la situation lors d’une visioconférence.

Une réunion tendue, pendant laquelle le vice-président a été mis face à ses contradictions. Selon quatre sources interrogées par Kotaku, Phil Harrison aurait exprimé ses regrets à propos de ses déclarations fallacieuses quelques jours auparavant. Avant d’asséner le coup de grâce. Rien n’a changé depuis le courriel du 27 janvier, aurait-il annoncé à ses équipes : « nous savions ».