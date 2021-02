Stadia : face à l'échec du service, Google annonce la fermeture de ses studios internes

Cependant, les utilisateurs du service seront soulagés d'apprendre que celui-ci restera fonctionnel. Par contre, Google a très clairement déclaré que tous les projets internes, et donc exclusifs, qui devaient sortir après 2021 sont annulés. Stadia espère tout de même attirer d'autres grands noms du jeu vidéo pour qu'ils puissent proposer leurs dernières productions en date sur Stadia.



Pour finir, Google est prêt à mettre son service à la disposition d'autres éditeurs qui pourraient alors s'en servir pour la mise en ligne de leurs jeux sur le cloud. Phil Harrison, le vice-président et directeur général de Google, pense qu'il s'agit de « la meilleure stratégie possible pour permettre à Stadia de s'inscrire dans la durée et d'apporter un vrai plus à l'industrie (du jeu vidéo) ».