Nouveau trailer pour World of Warcraft : Dragonflight, enfin du "vrai" changement dans le MMO ?

Dans une vidéo de moins de 3 minutes, nous avons un condensé efficace des nouveautés à attendre de la neuvième extension du MMO. Le plus important est bien sûr le retour des volées draconiques, dans leur habitat naturel. Les joueuses et joueurs pourront d'ailleurs disposer d'un dragon non seulement comme monture, mais aussi comme compagnon avec ses propres statistiques et équipements.

Nous constatons également que la Horde et l'Alliance vont se prêter main forte dans Dragonflight et enterrer une hache de guerre séculaire. Il sera ainsi possible de participer à des donjons dans des groupes cross-factions. Ce choix pourra déplaire aux férus de combats joueurs contre joueurs sauvages, mais le filon a été largement épuisé dans Battle for Azeroth et Shadowlands, les deux précédentes extensions.

Enfin, une nouvelle classe dite héroïque fera son apparition : l'évocateur draconique, qui maîtrisera les pouvoirs des cinq volées de dragons, tant dans une optique de dégâts que de soins. Ce contenu pour le moins prometteur va peut-être apporter un vent de fraîcheur dont le vénérable MMO a bien besoin après un important déclin ces dernières années.