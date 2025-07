Le Thermomix TM5 de Vorwerk n'est peut-être plus tout jeune, puisque commercialisé il y a dix ans maintenant, mais les experts de la société française de cybersécurité Synacktiv ont réussi à compromettre le célèbre appareil. Comment ? En exploitant des failles dans le système de mise à jour du firmware, pour détourner certaines de ses propriétés et se livrer à l'affichage de messages personnalisés, à la manipulation de température ou au déclenchement d'erreurs intempestives, entre autres ! L'opération, saluée puis validée par Vorwerk, vise à sensibiliser aux risques cachés de nos appareils domestiques connectés. On vous la livre plus en détails.