Ce qu’il faut retenir de toute cette histoire, c’est que ce type d’attaque marque un tournant dans la diffusion des campagnes malveillantes. Les malwares ne s’infiltrent plus via les canaux habituels, ils exploitent désormais les habitudes de navigation, la viralité des formats courts et l’absence de méfiance face aux contenus populaires. Et malheureusement, sur le plan technique, comme tout est validé par l'internaute, les solutions antivirales classiques peinent à détecter le déploiement de l'infection.