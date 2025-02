La vulnérabilité a été découverte sur un serveur secondaire géré par un prestataire externe de Vorwerk. L'incident, qui s'est déroulé sur une période de quatre jours, entre le 30 janvier et le 3 février 2025, a exclusivement touché le forum de recettes et ses déclinaisons dans sept pays, dont la France, l'Espagne et l'Italie.