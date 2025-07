Avec Surfshark One, vous pouvez passer à l'étape suivante, consistant à lancer une analyse antivirus. Sur ordinateur (macOS, Windows) et smartphone (Android, iOS), lancez, facilement, une analyse rapide. Ou bien, paramétrez une recherche plus poussée d'un virus ayant potentiellement infecté votre appareil.

Surfshark One va plus loin qu'un antivirus basique, puisque cette suite de cybersécurité inclut une fonctionnalité dédiée au blocage des fenêtres pop-ups, nommée CleanWeb. Celle-ci est très efficace, et évitera ainsi toute prise de risque concernant une fausse infection par un virus, comme les conséquences potentielles évoquées plus haut dans cet article.

Bonne nouvelle, Surfshark One peut, en plus, équiper jusqu'à 10 appareils connectés compatibles avec un seul abonnement. Voilà qui est pratique pour renforcer votre cybersécurité, comme celle de vos proches, sans pour autant délaisser les bons réflexes de veille concernant de potentielles menaces en ligne.

Parmi les outils compris, Surfshark One comprend également le VPN de Surfshark. Avec votre navigation en ligne chiffrée par l'usage de ce réseau virtuel privé, cela réduit considérablement le risque de recevoir des pop-ups ciblées, en fonction de votre préférence. Plus encore, cela met en difficulté les traqueurs en ligne par le changement régulier d'adresse IP opéré.

Si vous naviguez sur un réseau public, qui plus est durant vos vacances estivales (aéroport, camping, gare, hôtel), cela évite aussi que des tiers ne collectent vos données et puissent les associer à vous, toujours dans l'objectif malicieux de créer des fenêtres pop-ups ciblées.

En somme, restez attentif à tout message impromptu, sans pour autant perdre en vigilance, pour rapidement dénicher leur caractère indésirable. Le tout, accompagné d'une suite de cybersécurité digne de ce nom pour assurer vos arrières au quotidien, à l'image de Surfshark One.