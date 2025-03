Le premier conseil est d'apprendre à détecter les deepfake. Ce qui reste encore relativement aisé visuellement - même si les modèles deviennent de plus en plus convaincants. Et gomment de plus en plus efficacement les petits défauts qui peuvent mettre la puce à l'oreille.

L'inspection visuelle d'une image ou d'une vidéo met généralement en évidence des artefacts et anormalités tels que des mouvements de lèvres ne correspondant pas à la voix. Des extrémités comme les mains qui ne ressemblent pas à la réalité.

Ou alors cet effet de "guimauve" dans certains mouvements et transitions qui ne correspond pas à ceux d'une vidéo légitime. Il faut aussi repérer les reflets erronés - le tout avec des angles de prise d'image trop parfaits et des mouvements caméra parfois impossibles.