Plus que les malware et les ransomware, les tentatives de phishing et autres arnaques en ligne sont celles qui causent le plus de dommages en 2025.

Avec à la clef des vols de sommes plus ou moins importantes, de l'extorsion et des usurpations d'identité. Les tentatives de phishing peuvent prendre la forme de messages (SMS, email, WhatsApp, réseaux sociaux) qui ressemblent plus ou moins fidèlement aux codes officiels d'un service donné. Les arnaques, elles, consistent souvent à prétendre un paiement non désirable, ou un virus sur votre ordinateur.