Menaces, invectives et interdiction de vol : le dossier impossible des satellites OneWeb

D'abord, que va-t-il se passer ce 5 mars ? Le décollage prévu ne semble plus à l'ordre du jour, et OneWeb a publié un communiqué laconique ce matin expliquant que l'entreprise suspendait tous ses tirs depuis Baïkonour. La partie russe cèdera-t-elle du lest au dernier moment ? Les satellites passeront-ils par pertes et profits ?

La réponse est complexe. L'opérateur ne voudra sans doute pas les laisser sur place (et à la merci d'une « étude poussée »), mais les récupérer sera coûteux, d'autant que leur chargement de carburant est déjà en place et que tout est prêt pour le décollage. Sans oublier les restrictions d'accès de et vers la Russie (Baïkonour est au Kazakhstan, mais la zone est une enclave russe).

Sur ce point, on peut imaginer l'agitation en réunion depuis hier entre OneWeb, Arianespace qui s'occupe de la commercialisation du vol, les assureurs et Roscosmos. En espérant que quelqu'un décroche : hier, un responsable de l'entreprise disait avoir découvert les conditions sur Twitter.