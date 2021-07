Le module Nauka arrive en orbite après une odyssée de presque trois décennies

Toutefois, alors que l'assemblage de la partie russe de la station internationale arrivait à son terme, le manque de capacité pour des expériences scientifiques s'est fait sentir. En effet, Zarya sert essentiellement à du stockage de longue durée. Zvezda est le « cœur » de toute l'ISS et sert donc de module de pilotage, d'observation, d'amarrage, etc. Et les modules plus petits que sont Pirs, Poisk et Rassviet ne sont pas adaptés pour agir, comme les grands segments américain (Destiny), européen (Columbus) et japonais (Kibo), en véritables laboratoires volants. La décision est donc prise, au tout début des années 2000, de disposer d'un module scientifique : le MLM Nauka (« science », en russe). Voilà qui tombe bien pour Krounitchev, qui dispose dans un hangar de sa « copie » de Zarya ! Il suffira donc de reprendre l'intérieur, de l'adapter et de préparer le module pour son vol… Non ?