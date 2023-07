L'Inde réussit le décollage de sa nouvelle mission lunaire Chandrayaan 3 !

Quelques heures après le décollage, après une première prise de contact réussie, les premières manœuvres ont déjà eu lieu avec succès. Une fois en orbite lunaire, il faudra encore affiner les paramètres orbitaux pour viser le site d'atterrissage situé dans le sud de la face visible à 69 degrés de latitude, mais pas exactement au pôle Sud (contrairement à ce que certains écrivent).

La manœuvre finale et la tentative d'atterrissage sont prévus le 23 août pour l'instant, si toutefois les équipes gardent d'ici là confiance dans leurs systèmes, en particulier le logiciel de vol, les communications et la propulsion. L'atterrisseur est nommé Vikram et le petit rover à six roues qu'il transporte en son sein est Pragyan, les mêmes noms que lors de la mission précédente, qui s'était écrasée lors de sa tentative pour se poser en septembre 2019 à cause d'un problème logiciel.