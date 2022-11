MOM, décrocher Mars pour pas cher

Le budget est lui aussi contraint : l'ISRO ne dispose que de 74 millions de dollars pour développer sa sonde, ce qui exclut de fait tout instrument très complexe, y compris ceux développés à l'étranger. MOM embarque tout de même pour environ 15 kg de matériel, dont un bon imageur (un optique, un thermique), un instrument pour compter les particules chargées dans l'environnement exo-atmosphérique et un double instrument dédié à la haute atmosphère, censé mesurer les pertes en molécules d'eau martienne dans l'espace profond et la concentration des molécules de méthane (mais ce dernier détecteur a un problème logiciel et ne fonctionne pas bien).

Néanmoins, l'essentiel est ailleurs. Les équipes d'ingénierie font surtout leur possible pour que la sonde soit fiable et puisse communiquer avec la Terre d'aussi loin que Mars. Et fin octobre 2013, le contrat est rempli : MOM est prête.