La Lune, Mars, Vénus : le programme spatial indien voit plus loin

« Le meilleur reste à venir »

Au-delà de la Lune

Le programme indien envisage déjà de retenter un alunissage, mais inclut aussi des explorations de Mars et même de Vénus.L'échec dene semble pas décourager le. Pour le Premier ministre Nahrendra Modi, «». Le meilleur, dans le cas présent, concerne aussi bien la Lune que d'autres planètes du système solaire.La prochaine mission spatiale de l'Inde, si elle est approuvée par son gouvernement, sera plus ambitieuse que Chandrayaan-2. L'Inde collabore actuellement avec l'Agence aérospatiale japonaise, la, pour envoyer un rover à haute durée de vie au pôle Sud de la Lune en 2023. Les deux pays concurrenceraient alors la NASA, qui souhaite envoyer une mission habitée dans cette même région un an plus tard. L'objectif : réussir à creuser et à trouver de l'eau gelée sur cette partie de la Lune que la lumière du Soleil n'atteint pas.Le programme envisage également de nouvelles missions, à commencer par, à destination de la Lune. L'objectif pour l'Inde est, outre l'atterrissage et l'excavation, d'emmener des Hommes dans l'espace. Mais le pays a également en vue d'envoyer des sondes versSi l'on excepte la Lune, l'ISRO poursuit le reste de son programme à destination des autres planètes de notre système. L'Inde a réussi son premier exploit concernant Mars en 2014, lorsque sa sonde(pour) est parvenue à pénétrer l'orbite martienne et à transmettre des informations. Unquand on sait les problèmes techniques que peut provoquer l'atmosphère de Mars : en 2016, la mission russo-européenne Schiaparelli a échoué à atterrir sur Mars.Après ce succès,doit aller plus loin, analysant la morphologie, l'atmosphère et la minéralogie de la planète rouge. Celle-ci n'est pas prévue avant 2022.Et puis, l'Inde met au point un ensemble de vaisseaux destinés à atteindre et à analyser d'autres destinations. En 2020, la missiondoit examiner la couronne solaire, c'est-à-dire la, responsable du « climat spatial » susceptible d'endommager les satellites, et à l'origine de certaines aurores boréales. D'autres missions, baptiséeset, doivent respectivement observer la polarisation des sources de rayons-X et examiner la planète Vénus.