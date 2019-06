L'Inde veut lancer une station spatiale d'ici 2030

Un projet en plusieurs étapes

L'Inde, un pays sur lequel il faudra compter !

Source : Engadget

Dans un avenir proche, l'compte s'installer durablement à plus de 400 kilomètres au-dessus de nos têtes. En effet, c'est par le biais de, qui dirige(ou ISRO), que nous avons pris connaissance de la construction d'uneindienne. Cependant,puisqu'elle sera bien plus petite et ne pourra accueillir des passagers que sur de courtes durées (entre 15 et 20 jours maximum).Pour le moment, nous n'avons pas plus d'informations au sujet de cette structure dont la masse devrait avoisiner les 20 tonnes. Plus de détails seront dévoilés après. En attendant, l'Inde est focalisée sur une échéance plus proche puisque qu'une seconde mission lunaire, nommée Chandrayaan-2 , aura lieu le 15 juillet 2019. Il n'y aura pas de passager pour ce voyage.La station spatiale, qui devrait être opérationnelle d'ici une décennie,. C'est tout ce que nous savons pour l'instant mais nous pouvons parier sur le fait que l'Inde ne s'arrêtera pas en si bon chemin en cas de succès.Si tout reste encore à faire,. À l'heure actuelle, et mis de côté les pays partenaires dans le cadre de l'ISS, seuls: la Chine, les États-Unis et la Russie. La concurrence sera donc rude dans la course pour la suprématie spatiale.