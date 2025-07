La glace amorphe de faible densité constitue la forme d'eau la plus répandue dans l'univers. On la retrouve dans les comètes, sur les lunes glacées et dans les nuages interstellaires, où naissent étoiles et planètes. Et contrairement à la glace terrestre aux motifs hexagonaux parfaits, cette glace spatiale semblait totalement désorganisée.