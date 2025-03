Voilà déjà cinq ans que le rover Perseverance de la NASA sillonne inlassablement le sol ocre de notre voisine rouge. Sa mission : déceler d'éventuelles traces de vie et reconstituer l'histoire hydrologique de Mars. Selon un papier publié dans la revue Earth and Planetary Science Letters, Perseverance a découvert sur Mars des roches légères et poreuses riches en silice, contenant du quartz, de la calcédoine et de l'opale.

Des roches loin d'être banales, comme l'a précisé Pierre Beck, chercheur impliqué dans cette récente trouvaille lors de la Planetary Sciences Conference qui s'est tenu au mois de mars. Le quartz dont il est question ici n'est pas classique, il s'agit d'un « type de quartz particulièrement pur ». Pour les exobiologistes, cette précision est importante, car la formation de quartz pur est souvent associée à des environnements hydrothermaux stables et de longue durée, considérés comme particulièrement favorables à l'émergence et à la préservation de la vie.